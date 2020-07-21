***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.1989 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 10.05.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 05.12.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırİBRAHİM TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.06.2016 İcrada Görevli Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği Hukuk İşleri Başkanı - Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırAHMET MURAT YALNIZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi IELEV Eğitim Kurumları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pruva Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Şirket Ortağı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149 Değerlendirildi HayırFATMA PINAR ILGAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.07.2020 İcrada Görevli Değil 1.Argüden Yönetişim Akademisi – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2.Özel Sektör Gönüllüleri Derneği- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 3.Yönetim Kurulunda Kadın Derneği– İşbirlikleri Komitesi Üyesi 4.TÜSİAD - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi 5.WEP'S (WOMEN EMPOWERMENT PRINCIPLES – UN WOMEN) Çalışma Grubu Üyesi 6. Sok Marketler – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149 Değerlendirildi HayırAHMET BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 21.07.2020 Sok Marketler – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149 Değerlendirildi HayırMETE BUYURGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2020 İcrada Görevli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861039BIST