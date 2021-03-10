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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2021 19:11



***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. İmalat 150000000 137500050 TRY 91,67 Bağlı Ortaklık
Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İmalat 64812772 47912064 TRY 73,92 Bağlı Ortaklık
Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticaret 20643415 20643415 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Reform Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. Ticaret 3550000 3550000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Godiva Belgium BVBA İmalat 225902760 29244074 EUR 12,95 Finansal Yatırım
G-New. Inc Yatırım 766211908 140599885 USD 18,35 Finansal Yatırım
UI Egypt B.V. Yatırım 62024095 31632288 EUR 51,00 Bağlı Ortaklık
Hi-Food for Advanced Food Industries İmalat-Satış 200265593 102936515 EGP 51,40 Bağlı Ortaklık
Sabourne Investments Ltd Yatırım 19690161 19690161 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Food Manufacturers' Company İmalat-Satış 40050000 22027500 SAR 55,00 Bağlı Ortaklık
Hamle Company Ltd LLP İmalat-Satış 7662382459 7662382459 KZT 100,00 Bağlı Ortaklık
Ulker Star LLC Satış 1000 990 KGS 99,0 Bağlı Ortaklık
UI Mena BV Yatırım 6900001 6900001 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Amir Global Trading FZE Satış 1000000 1000000 AED 100 Bağlı Ortaklık
Ülker For Trading and Marketing Satış 550000 548900 EGP 99,8 Bağlı Ortaklık
International Biscuits Company İmalat-Satış 25000000 25000000 SAR 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916993


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 279,40 271.893.532 % 10,00  
POLTK 375,20 5.136.609 % 10,00  
MERIT 303,60 2.758.399 % 10,00  
YBTAS 19.796,70 1.493.582 % 10,00  
PKENT 2.509,10 23.900.153 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5224 7,5242 % -1,09  
Euro 8,9552 8,9631 % -1,17  
Sterlin 10,4277 10,4800 % -1,15  
Frank 8,0469 8,0954 % -1,53  
Riyal 2,0018 2,0118 % -1,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 2,51  
Altın Gr. 416 416 -3,93  
Cumhuriyet 2.768 2.810 -32,00  
Tam 2.755 2.825 -38,39  
Yarım 1.332 1.366 -18,57  
Çeyrek 668 683 -9,28  
Gümüş.Ons 26,00 26,03 0,11  
Gümüş Gr. 6,30 6,30 -0,04  
B. Petrol 67,29 67,29 -0,23  
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