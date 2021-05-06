Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2021 18:48



***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.1989 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.05.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 05.12.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
İBRAHİM TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.06.2016 İcrada Görevli Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği Hukuk İşleri Başkanı - Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET MURAT YALNIZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi IELEV Eğitim Kurumları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pruva Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Şirket Ortağı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149 Değerlendirildi Hayır Risk Komitesi(Baskan) Denetim Komitesi(üye)
FATMA PINAR ILGAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2020 İcrada Görevli Değil 1.Argüden Yönetişim Akademisi- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2.Özel Sektör Gönüllüleri Derneği- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 3.Yönetim Kurulunda Kadın Derneği? İşbirlikleri Komitesi Üyesi 4.TÜSİAD - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi 5.WEPS (WOMEN EMPOWERMENT PRINCIPLES UN WOMEN) Çalışma Grubu Üyesi 6. Sok Marketler- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 7.AR-GE Danısmanlık-Yönetici Ortak Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
AHMET BAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 21.07.2020 İcrada Görevli Değil Sok Marketler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Baskanı, Risk Komitesi (üye)
METE BUYURGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2020 İcrada Görevli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935042


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.428
Değişim :  0,54% |  7,73
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.420  
En Yüksek
1.435 En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETILR 7,48 5.452.061 % 10,00  
YGYO 1,32 64.042.936 % 10,00  
MRSHL 313,50 10.064.861 % 10,00  
MERIT 308,10 2.999.317 % 10,00  
UZERB 49,96 745.042 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2887 8,2932 % -0,25  
Euro 9,9816 10,0127 % 0,17  
Sterlin 11,4680 11,5255 % -0,53  
Frank 9,0685 9,1231 % 0,00  
Riyal 2,2026 2,2136 % -0,34  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 28,81  
Altın Gr. 483 483 5,07  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,36 27,40 0,89  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,20  
B. Petrol 68,61 68,61 -0,35  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru