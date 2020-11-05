***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.11.2020 18:16
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2020
Karar Sayısı
31
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 1 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") ve SPK'nın 10.1.2019 tarih 2/49 sayılı kararı uyarınca Türkiye Muhasabe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS"), ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal tablolar,ara dönem Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun SPK mevzuatı düzenlemeleri doğrultusunda a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını, Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz, Serkan ASLIYÜCE Ahmet BAL Ahmet Murat YALNIZOĞLU Mali İşler DirektörüDenetim Komitesi BaşkanıDenetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886395
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
18:058,4277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0941
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
18:05527,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 11,17
|Açılış
|: 527,02
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
527,52
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|6,60
|9.069.152
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|405.574
|% 10,00
|
|DAGHL
|16,50
|6.752.411
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|90.108.494
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.571.378
|% 9,99
|
|EUYO
|10,44
|4.688.667
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|5.443.659
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.490.856
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|1.489.500
|% -9,98
|
|EUKYO
|3,95
|4.820.600
|% -9,82
|
|GARAN
|6,94
|2.105.620.479
|% 0,14
|
|SISE
|6,61
|1.415.335.040
|% 2,16
|
|EKGYO
|1,78
|1.024.170.192
|% 1,71
|
|PETKM
|4,25
|1.019.043.081
|% -0,23
|
|TSKB
|2,09
|909.761.642
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,78
|1.024.170.192
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|841.618.928
|% 7,06
|
|TSKB
|2,09
|909.761.642
|% 0,97
|
|ALBRK
|1,70
|521.011.758
|% 3,66
|
|GARAN
|6,94
|2.105.620.479
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4251
|8,4277
|% 0,07
|
|Euro
|9,9603
|9,9739
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,0351
|11,0904
|% 1,22
|
|Frank
|9,2934
|9,3493
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2483
|2,2596
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|41,60
|
|Altın Gr.
|527
|527
|10,93
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,33
|
|B. Petrol
|41,17
|41,17
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FLAP
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17:57
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