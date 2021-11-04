***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.11.2021 18:25
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 04 / 11 / 2021 KARAR SAYISI: 2021 / 25 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR Şirketimizin 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasabe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS"), ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bağımsız incelemeden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK mevzuatı düzenlemeleri doğrultusunda a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını, Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz, Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974881
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.577
En Düşük
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En Düşük
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|: 548,49
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562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.668.459
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.396.932
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|142.411.262
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 9,95
|
|CANTE
|11,70
|159.308.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|63,75
|34.380.538
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.576.735
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|301.688.588
|% -9,29
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 8,92
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
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|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
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|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
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|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 3,02
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6947
|9,6994
|% 0,61
|
|Euro
|11,2079
|11,2354
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,0314
|13,0967
|% -0,92
|
|Frank
|10,5757
|10,6395
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5760
|2,5889
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|22,90
|
|Altın Gr.
|558
|558
|9,95
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,14
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|-0,38
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