***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
08.06.2022 12:35
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik endeksi değerleme çalışmaları kapsamında, uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu Refinitiv tarafından gerçekleştirilen, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performans değerlendirmesinde, Ülker Bisküvi Mayıs 2022 itibarıyla Gıda-İçecek&Perakende sektöründe 1., genel listede ise 7. sırada yer almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035679
BIST
14:462.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,44
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:4617,1764
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,4222
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1805
En Düşük
16,7519
14:4618,5117
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 0,5384
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5117
En Düşük
17,8912
14:461.021,57
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 23,74
|Açılış
|: 1.021,57
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.022,30
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:44
|EMKEL
|2,61
|26.300.203
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,42
|329.513.037
|% 8,83
|
|MAGEN
|13,35
|63.769.924
|% 8,62
|
|FONET
|11,85
|59.444.725
|% 7,14
|
|TMSN
|31,00
|292.632.011
|% 7,12
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,53
|67.121.820
|% -8,48
|
|RALYH
|11,84
|58.446.115
|% -7,86
|
|OYYAT
|79,00
|51.127.982
|% -7,06
|
|TOASO
|68,95
|1.136.222.302
|% -6,00
|
|THYAO
|48,78
|4.007.822.174
|% 0,66
|
|SISE
|22,96
|2.386.279.982
|% -0,52
|
|SASA
|44,92
|1.442.121.959
|% 3,31
|
|KRDMD
|15,26
|1.344.549.098
|% 0,93
|
|EREGL
|34,90
|1.298.605.605
|% 0,58
|
|SEGYO
|1,27
|345.207.149
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|522.496.093
|% 0,70
|
|TSKB
|2,42
|402.257.587
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,16
|591.746.400
|% -2,12
|
|YKBNK
|4,82
|642.360.055
|% -1,23
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1666
|17,1730
|% 2,50
|
|Euro
|18,4601
|18,5055
|% 2,96
|
|Sterlin
|21,4862
|21,5940
|% 2,18
|
|Frank
|17,5152
|17,6207
|% 2,09
|
|Riyal
|4,5628
|4,5857
|% 2,46
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,41
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|161,00
|
|Tam
|6.781
|6.952
|167,27
|
|Yarım
|3.277
|3.363
|80,92
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|40,46
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,19
|