***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul Sürdürülebilirlik endeksi değerleme çalışmaları kapsamında, uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu Refinitiv tarafından gerçekleştirilen, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performans değerlendirmesinde, Ülker Bisküvi Mayıs 2022 itibarıyla Gıda-İçecek&Perakende sektöründe 1., genel listede ise 7. sırada yer almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035679BIST