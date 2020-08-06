***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Ağustos 2020 tarihli kararı neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmesine ve Yönetim Kurulu komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite: Ahmet BAL (Başkan), Ahmet Murat YALNIZOĞLU (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: Pınar ILGAZ (Başkan), Ahmet BAL (Üye),Verda Beste TAŞAR (Üye) Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Ahmet Murat YALNIZOĞLU (Başkan), Ahmet BAL (Üye) (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866248BIST