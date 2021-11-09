***ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
09.11.2021 18:09
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
09/11/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Ulusal Faktoring A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
48.500.000
Baz Fiyat (TL)
2,49
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/11/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
04-05/11/2021
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş.'nin (Şirket) 48.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 133.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 11/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 2,49 TL/pay baz fiyat, "ULUFA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976329
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7666
En Düşük
9,7204
18:0511,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0100
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3124
En Düşük
11,2653
18:05571,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,32
|Açılış
|: 571,90
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
573,86
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7475
|9,7491
|% 0,17
|
|Euro
|11,2889
|11,2999
|% 0,05
|
|Sterlin
|13,1616
|13,2276
|% 0,07
|
|Frank
|10,6271
|10,6911
|% -0,09
|
|Riyal
|2,5893
|2,6023
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,65
|
|Altın Gr.
|572
|572
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
-
17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem