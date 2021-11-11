***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2021 10:10
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976961
BIST
12:481.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
12:489,9269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0854
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
12:4811,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1015
|Açılış
|: 11,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
12:48595,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 9,10
|Açılış
|: 595,44
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler12:46
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|108.649.358
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.850.076
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|64.514.656
|% 9,76
|
|NUGYO
|12,36
|10.010.085
|% 7,76
|
|BASGZ
|17,29
|188.770.624
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|82.357.671
|% -9,97
|
|TURGG
|136,00
|15.942.487
|% -5,95
|
|VAKFN
|6,43
|36.638.896
|% -5,16
|
|DMSAS
|8,30
|24.296.279
|% -4,60
|
|PETKM
|7,66
|2.802.800.097
|% 5,66
|
|GARAN
|10,60
|1.475.942.744
|% -1,21
|
|THYAO
|18,15
|740.715.697
|% 0,11
|
|SASA
|32,76
|658.440.549
|% 2,89
|
|SISE
|9,65
|649.227.565
|% 0,84
|
|PETKM
|7,66
|2.802.800.097
|% 5,66
|
|GARAN
|10,60
|1.475.942.744
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,10
|360.930.981
|% -0,96
|
|TSKB
|1,61
|120.035.170
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,08
|150.746.713
|% -1,42
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9303
|9,9372
|% 0,97
|
|Euro
|11,3976
|11,4031
|% 0,93
|
|Sterlin
|13,2792
|13,3458
|% 0,93
|
|Frank
|10,7618
|10,8266
|% 0,84
|
|Riyal
|2,6436
|2,6569
|% 1,04
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,37
|
|Altın Gr.
|595
|596
|9,23
|
|Cumhuriyet
|3.936
|3.996
|65,00
|
|Tam
|3.918
|4.016
|63,79
|
|Yarım
|1.894
|1.943
|30,86
|
|Çeyrek
|950
|971
|15,43
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,18
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|0,60
|