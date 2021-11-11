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***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

11.11.2021 10:10
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976961


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 102,30 11.668.133 % 10,00  
DOAS 41,52 108.649.358 % 9,96  
OYLUM 8,85 15.850.076 % 9,94  
ADESE 1,35 64.514.656 % 9,76  
NUGYO 12,36 10.010.085 % 7,76  
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12:46 Alış Satış %  
Dolar 9,9303 9,9372 % 0,97  
Euro 11,3976 11,4031 % 0,93  
Sterlin 13,2792 13,3458 % 0,93  
Frank 10,7618 10,8266 % 0,84  
Riyal 2,6436 2,6569 % 1,04  
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12:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 8,37  
Altın Gr. 595 596 9,23  
Cumhuriyet 3.936 3.996 65,00  
Tam 3.918 4.016 63,79  
Yarım 1.894 1.943 30,86  
Çeyrek 950 971 15,43  
Gümüş.Ons 24,96 25,00 0,28  
Gümüş Gr. 7,99 8,00 0,18  
B. Petrol 83,24 83,24 0,60  
Seans Raporu 12:46
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