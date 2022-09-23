***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 10:20
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064816
BIST
10:583.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 25,60
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.326
En Düşük
3.290
10:5818,4026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0840
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4059
En Düşük
18,3035
10:5817,9976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0437
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9787
10:58986,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,98
|Açılış
|: 986,51
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:56
|ULKER
|21,78
|123.521.850
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.181.549
|% 9,95
|
|SOKM
|22,52
|102.187.395
|% 8,58
|
|MEGAP
|3,94
|71.703.613
|% 8,54
|
|MEGAP
|3,94
|71.703.613
|% 8,54
|
|PINSU
|6,50
|5.795.595
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|3.438.037
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.818.611
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|21.258.080
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,40
|1.082.768.288
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,09
|681.227.524
|% 1,49
|
|SAHOL
|27,96
|635.551.951
|% 2,57
|
|AKSEN
|34,14
|523.381.492
|% 4,53
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,09
|681.227.524
|% 1,49
|
|HALKB
|8,07
|455.166.726
|% 3,46
|
|VAKBN
|8,10
|452.076.790
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,66
|87.140.651
|% 7,10
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3984
|18,4033
|% 0,46
|
|Euro
|17,9947
|18,0051
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,5126
|20,6154
|% -0,16
|
|Frank
|18,7072
|18,8199
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8795
|4,9040
|% 0,58
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-4,20
|
|Altın Gr.
|987
|987
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.667
|6.756
|-6,00
|
|Yarım
|3.249
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,00
|
|B. Petrol
|89,25
|89,25
|-1,21
|
Seans Raporu
10:56
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