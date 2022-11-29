***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:22
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082783
BIST
10:074.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 23,09
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.929
10:0718,6408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,5952
10:0719,3498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0914
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4087
En Düşük
19,2462
10:071.049,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.049,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,51
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ALFAS
|151,30
|184.074.995
|% 9,96
|
|PRKME
|18,89
|58.595.309
|% 9,95
|
|UZERB
|110,50
|667.320
|% 9,95
|
|SMRTG
|120,40
|22.206.937
|% 9,95
|
|BRKO
|2,37
|876.395
|% 9,72
|
|EDATA
|25,32
|3.354.454
|% -8,99
|
|BAYRK
|9,65
|4.451.736
|% -8,62
|
|BRLSM
|12,50
|10.961.615
|% -5,09
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|SEGYO
|3,35
|13.146.028
|% -4,83
|
|THYAO
|116,30
|622.252.871
|% 1,04
|
|PETKM
|18,27
|304.175.820
|% 0,11
|
|KRDMD
|14,54
|278.206.867
|% 1,61
|
|SNICA
|28,64
|273.119.061
|% 7,43
|
|YKBNK
|12,04
|252.783.257
|% 1,18
|
|EKGYO
|7,06
|211.066.038
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,79
|78.138.764
|% 2,20
|
|ALBRK
|3,57
|76.502.748
|% 2,88
|
|YKBNK
|12,04
|252.783.257
|% 1,18
|
|ISCTR
|10,47
|204.718.812
|% 1,36
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6319
|18,6408
|% 0,08
|
|Euro
|19,3225
|19,3498
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,2777
|22,3894
|% 0,41
|
|Frank
|19,5712
|19,6891
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9451
|4,9699
|% 0,06
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|13,93
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|7,79
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.015
|7.084
|48,00
|
|Yarım
|3.402
|3.463
|23,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,69
|12,71
|0,16
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|1,64
|
Seans Raporu
10:07
daha fazla
-
10:22UZERB
Yüzde 9.95 oranında artışla 110.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 640 adet işlem
-
10:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, AKSEN
-
10:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, BIMAS
-
10:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 67 artarak (% 0.43 ) 4, 340
-
10:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, UZERB, BRKO, ALFAS, SMRTG