***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2022 10:30
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091085
BIST
10:565.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 18,90
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:5618,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:5619,9429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0863
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:561.086,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.086,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:56
|TERA
|17,71
|571.378
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|20.938.963
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.671.580
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|539,90
|1.231.370.466
|% -9,52
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,40
|576.379.404
|% -5,53
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|ENKAI
|33,46
|1.349.258.064
|% 4,96
|
|THYAO
|139,50
|1.333.486.447
|% -0,43
|
|KOZAL
|539,90
|1.231.370.466
|% -9,52
|
|PETKM
|19,48
|899.671.154
|% 2,31
|
|ASELS
|58,50
|727.965.295
|% 0,17
|
|EKGYO
|8,26
|724.739.420
|% 1,23
|
|YKBNK
|11,84
|643.548.442
|% 2,16
|
|PETKM
|19,48
|899.671.154
|% 2,31
|
|ENKAI
|33,46
|1.349.258.064
|% 4,96
|
|TSKB
|4,31
|160.536.218
|% 1,17
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7187
|18,7239
|% 0,07
|
|Euro
|19,9134
|19,9429
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,4413
|22,5538
|% 0,09
|
|Frank
|20,0929
|20,2140
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,04
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|1,01
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.339
|7.397
|7,00
|
|Yarım
|3.554
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-0,85
|