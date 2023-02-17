***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:04
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114675
BIST
10:535.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 39,02
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
10:5318,8732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
10:5320,0697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0793
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
10:531.106,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,37
|Açılış
|: 1.106,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.105,03
BIST En Aktif Hisseler10:51
|OYAKC
|33,14
|797.376.784
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|74.785.755
|% 9,93
|
|MARKA
|4,12
|2.651.360
|% 9,87
|
|AFYON
|10,38
|271.672.461
|% 9,49
|
|NIBAS
|20,84
|61.797.032
|% 9,45
|
|KOZAL
|26,68
|736.801.491
|% -94,92
|
|RODRG
|63,60
|12.737.252
|% -9,40
|
|FLAP
|8,97
|34.555.829
|% -8,93
|
|LIDER
|98,55
|12.328.299
|% -8,75
|
|VKING
|33,06
|5.912.103
|% -8,27
|
|KRDMD
|18,95
|1.175.732.827
|% -1,46
|
|THYAO
|142,00
|1.102.842.455
|% 1,43
|
|TUPRS
|628,50
|1.022.672.867
|% -0,30
|
|EREGL
|43,64
|991.957.699
|% -1,93
|
|SASA
|118,90
|841.372.992
|% 6,54
|
|KRDMD
|18,95
|1.175.732.827
|% -1,46
|
|AKBNK
|16,40
|548.223.912
|% 1,86
|
|EKGYO
|7,51
|233.709.959
|% 2,74
|
|YKBNK
|9,23
|276.383.916
|% 1,21
|
|KOZAL
|26,68
|736.801.491
|% -94,92
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8657
|18,8697
|% 0,12
|
|Euro
|20,0568
|20,0624
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,4719
|22,5846
|% -0,26
|
|Frank
|20,2141
|20,3358
|% -0,32
|
|Riyal
|5,0146
|5,0398
|% 0,10
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-11,31
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.530
|7.594
|-62,00
|
|Yarım
|3.679
|3.716
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,34
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-0,95
|