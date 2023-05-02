***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 11:30
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144219
BIST
13:234.557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -60,48
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:2319,4755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0361
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:2321,3556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0124
|Açılış
|: 21,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:231.243,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.243,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:21
|GRTRK
|25,74
|6.181.718
|% 10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.205.046.062
|% 9,96
|
|CVKMD
|189,10
|741.354.843
|% 2,05
|
|AKFYE
|12,97
|416.579.648
|% -0,99
|
|TNZTP
|21,54
|20.695.202
|% -1,01
|
|MACKO
|50,10
|10.947.221
|% -5,56
|
|BVSAN
|47,52
|53.132.184
|% -4,96
|
|GOKNR
|13,51
|59.080.377
|% -3,91
|
|KOPOL
|48,74
|1.195.638.115
|% -2,52
|
|EKSUN
|60,25
|56.256.067
|% -2,03
|
|EUPWR
|78,95
|1.205.046.062
|% 9,96
|
|KOPOL
|48,74
|1.195.638.115
|% -2,52
|
|CVKMD
|189,10
|741.354.843
|% 2,05
|
|AKFYE
|12,97
|416.579.648
|% -0,99
|
|GOKNR
|13,51
|59.080.377
|% -3,91
|
|AKFYE
|12,97
|416.579.648
|% -0,99
|
|KOPOL
|48,74
|1.195.638.115
|% -2,52
|
|EUPWR
|78,95
|1.205.046.062
|% 9,96
|
|GOKNR
|13,51
|59.080.377
|% -3,91
|
|CVKMD
|189,10
|741.354.843
|% 2,05
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4659
|19,4699
|% 0,16
|
|Euro
|21,3407
|21,3652
|% -0,01
|
|Sterlin
|24,1893
|24,3106
|% -0,18
|
|Frank
|21,5743
|21,7043
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1758
|5,2018
|% 0,09
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,18
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,16
|