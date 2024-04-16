***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.04.2024 18:33
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16 Nisan 2024
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda ve ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, yönetim kurulumuzca genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilen bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, 16 Nisan 2024 tarihli genel kurul kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273091
BIST