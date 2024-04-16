***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024 - 31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16 Nisan 2024Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda ve ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, yönetim kurulumuzca genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilen bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, 16 Nisan 2024 tarihli genel kurul kararı ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273091BIST