***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca hazırlanmış olan "Bilgilendirme Politikası" nın kabulüne karar verilmiş olup söz konusu Bilgilendirme Politikası ekte ve www.ulusalfaktoring.com adresindeki internet sitemizde yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010458BIST