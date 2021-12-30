***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.12.2021 16:27
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000,-TL'den 133.500.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin tadil metni 30.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilerek aynı tarih ve 10484 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987143
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Riyal
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|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,28
|
|Altın Gr.
|768
|768
|32,91
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,04
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|0,15
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