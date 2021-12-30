***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000,-TL'den 133.500.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin tadil metni 30.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilerek aynı tarih ve 10484 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987143BIST