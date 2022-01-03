***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
03.01.2022 12:27
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin son durum itibarıyla yürürlükte bulunan Esas Sözleşme metni ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 30/12/2021 30/12/2021 10484
3-5, 7-32 22/06/2021 25/06/2021 10357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987897
BIST
13:441.912
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 54,64
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:4413,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1223
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:4415,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1464
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:44785,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 5,67
|Açılış
|: 785,28
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:44
|CRFSA
|42,02
|3.141.961
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.390.432
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.632.776
|% 9,73
|
|MIPAZ
|3,85
|11.803.255
|% 9,69
|
|SKTAS
|2,62
|13.519.604
|% 9,62
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|BAGFS
|16,54
|41.637.675
|% -5,49
|
|NIBAS
|14,11
|17.225.269
|% -5,43
|
|AKGRT
|10,22
|8.542.112
|% -3,58
|
|RALYH
|12,86
|35.608.275
|% -2,94
|
|THYAO
|20,80
|1.029.162.532
|% 3,90
|
|GARAN
|11,45
|953.899.533
|% 1,60
|
|EREGL
|28,82
|748.924.156
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,45
|673.957.314
|% 2,07
|
|SISE
|13,67
|581.853.820
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,45
|673.957.314
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|165.422.071
|% 2,99
|
|GARAN
|11,45
|953.899.533
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,18
|141.533.492
|% 1,87
|
|TSKB
|1,47
|85.642.106
|% 2,08
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3751
|13,3768
|% 0,92
|
|Euro
|15,1978
|15,2527
|% 0,97
|
|Sterlin
|18,0269
|18,1173
|% 0,87
|
|Frank
|14,5967
|14,6846
|% 0,87
|
|Riyal
|3,5527
|3,5705
|% 0,93
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,62
|
|Altın Gr.
|786
|786
|6,80
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|-34,00
|
|Tam
|5.197
|5.333
|-31,21
|
|Yarım
|2.512
|2.580
|-15,10
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,11
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|1,20
|