***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/03/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıUlusal Finans Teknolojileri Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFinansal teknoloji ve yazılım geliştirmeEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTescil işlemlerini takibenEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı10.000.000 TLBeher Payın Alış FiyatıBeher payın nominal değeri 1TLToplam Tutar10.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,19İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,43Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni şirket kuruluşudurKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni şirket kuruluşu (Beher Pay 1 TL)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni şirket kuruluşudurDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu, aşağıda bilgileri bulunan, sermayesinin %100'üne Şirketimiz tarafından iştirak edilecek bağlı ortaklığın kurulması konusunda 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiştir.İlgili bağlı ortaklığın ticaret ünvanının Ulusal Finans Teknolojileri Anonim Şirketi olması beklenmekte ve finansal teknoloji ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunması öngörülmektedir. Ulusal Finans Teknolojileri A.Ş.'nin 10.000.000 TL sermaye ile kurulması ve bu sermayenin tamamının şirket kuruluşunun tescilinden önce ödenmesi planlanmaktadır. Kurulacak bağlı ortaklık ile, Şirketimizin daha odaklı bir yapı kurularak altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273092BIST