***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
29.04.2022 18:28
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 4.002 4.002
Kar Dağıtımı
2.577 -2.577 0
Diğer
2.577 -2.577 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 55.626 4.002 170.116
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.515 7.515
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22.001 -22.001 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
22.001 -22.001 0
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 77.627 7.515 272.323
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 132.192 73.037
FAKTORİNG GELİRLERİ
132.192 73.037
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
99.550 47.121
İskontolu
98.332 46.017
Diğer
1.218 1.104
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.642 25.916
İskontolu
32.642 25.916
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -83.508 -51.024
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-32.771 -20.506
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-47.305 -28.056
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-359 -47
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.073 -2.415
BRÜT KAR (ZARAR)
48.684 22.013
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -32.091 -18.347
Personel Giderleri
-22.033 -12.830
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-373 0
Genel İşletme Giderleri
-8.550 -5.258
Diğer
-1.135 -259
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
16.593 3.666
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 2.331 1.678
Bankalardan Alınan Faizler
1.140 761
Kambiyo İşlemleri Karı
23 37
Diğer
1.168 880
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -6.757 -291
Özel Karşılıklar
-6.757 -291
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -29 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-29 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.138 5.053
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.138 5.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -4.623 -1.051
Cari Vergi Karşılığı
-6.672 -3.323
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.049 2.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.515 4.002
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.515 4.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.515 4.002
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
20.247 10.913
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
100.690 47.883
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-76.500 -44.889
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 32.642 25.916
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 647 583
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-22.033 -12.830
Ödenen Vergiler
33 -8.561 -3.275
Diğer
-6.638 -2.475
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-71.049 -46.713
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-61.168 -108.594
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-41.461 -24.164
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
276 251
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
603 -12
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
28.553 87.482
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.148 -1.676
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-50.802 -35.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-854 -415
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-854 -415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 86.000 69.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -32.000 -33.200
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
54.000 36.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.344 85
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 23.706 11.429
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 26.050 11.514
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.515 4.002
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.515 4.002
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 26.055 26.055 23.717 23.717
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.562.979 1.562.979 1.501.811 1.501.811
Faktoring Alacakları
7 1.559.520 1.559.520 1.498.139 1.498.139
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.521.433 1.521.433 1.469.199 1.469.199
Diğer Faktoring Alacakları
38.087 38.087 28.940 28.940
Takipteki Alacaklar
8 59.635 59.635 53.738 53.738
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-56.176 -56.176 -50.066 -50.066
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 21.331 21.331 20.381 20.381
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.059 1.059 804 804
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 29.554 29.554 27.505 27.505
DİĞER AKTİFLER
14 47.566 642 48.208 38.340 361 38.701
ARA TOPLAM
1.688.544 642 1.689.186 1.612.558 361 1.612.919
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.688.544 642 1.689.186 1.612.558 361 1.612.919
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
15 1.289.816 1.289.816 1.271.419 1.271.419
FAKTORİNG BORÇLARI
17 3.764 3.764 3.488 3.488
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 5.027 5.027 4.424 4.424
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 84.680 84.680 31.633 31.633
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
20 5.474 5.474 5.101 5.101
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.474 5.474 5.101 5.101
CARİ VERGİ BORCU
7.267 7.267 7.966 7.966
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 19.933 902 20.835 24.077 3 24.080
ARA TOPLAM
1.415.961 902 1.416.863 1.348.108 3 1.348.111
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
22 272.323 272.323 264.808 264.808
Ödenmiş Sermaye
22 133.500 133.500 133.500 133.500
Sermaye Yedekleri
50.230 50.230 50.230 50.230
Hisse Senedi İhraç Primleri
43.129 43.129 43.129 43.129
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.296 -1.296 -1.296 -1.296
Kar Yedekleri
23 4.747 4.747 4.747 4.747
Yasal Yedekler
4.747 4.747 4.747 4.747
Statü Yedekleri
0
Kar veya Zarar
85.142 85.142 77.627 77.627
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
24 77.627 77.627 55.626 55.626
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.515 7.515 22.001 22.001
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.688.284 902 1.689.186 1.612.916 3 1.612.919
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1 1 1 1
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 296.026 2.064 298.090 264.908 1.829 266.737
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
7 33.898.792 9.035 33.907.827 31.658.564 8.122 31.666.686
VERİLEN TEMİNATLAR
26 64.919 64.919 64.900 64.900
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.658.272 66.789 1.725.061 1.602.078 45.743 1.647.821
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
35.918.010 77.888 35.995.898 33.590.451 55.694 33.646.145
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025851
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