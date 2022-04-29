***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114Yeni Bakiye100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 4.002 4.002Kar Dağıtımı2.577 -2.577 0Diğer2.577 -2.577 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 7.101 -1.360 4.747 55.626 4.002 170.116Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808Yeni Bakiye133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.515 7.515Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22.001 -22.001 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar22.001 -22.001 0Dönem Sonu Bakiyeler133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 77.627 7.515 272.323Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ27 132.192 73.037FAKTORİNG GELİRLERİ132.192 73.037Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler99.550 47.121İskontolu98.332 46.017Diğer1.218 1.104Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar32.642 25.916İskontolu32.642 25.916FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -83.508 -51.024Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-32.771 -20.506Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-47.305 -28.056Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-359 -47İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.073 -2.415BRÜT KAR (ZARAR)48.684 22.013ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)28 -32.091 -18.347Personel Giderleri-22.033 -12.830Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-373 0Genel İşletme Giderleri-8.550 -5.258Diğer-1.135 -259BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)16.593 3.666DİĞER FAALİYET GELİRLERİ29 2.331 1.678Bankalardan Alınan Faizler1.140 761Kambiyo İşlemleri Karı23 37Diğer1.168 880KARŞILIK GİDERLERİ31 -6.757 -291Özel Karşılıklar-6.757 -291DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)32 -29 0Kambiyo İşlemleri Zararı-29 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)12.138 5.053BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.138 5.053SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)33 -4.623 -1.051Cari Vergi Karşılığı-6.672 -3.323Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.049 2.272SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.515 4.002DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI7.515 4.002Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.515 4.002Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı20.247 10.913Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri100.690 47.883Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-76.500 -44.889Alınan Ücret ve Komisyonlar27 32.642 25.916Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar8 647 583Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-22.033 -12.830Ödenen Vergiler33 -8.561 -3.275Diğer-6.638 -2.475Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-71.049 -46.713Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-61.168 -108.594Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-41.461 -24.164Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)276 251Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)603 -12Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)28.553 87.482Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.148 -1.676Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-50.802 -35.800YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-854 -415Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-854 -415FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16 86.000 69.500Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16 -32.000 -33.200Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit54.000 36.300Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.344 85Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 23.706 11.429Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 26.050 11.514Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.515 4.002DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.515 4.002Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 26.055 26.055 23.717 23.717GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.562.979 1.562.979 1.501.811 1.501.811Faktoring Alacakları7 1.559.520 1.559.520 1.498.139 1.498.139İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.521.433 1.521.433 1.469.199 1.469.199Diğer Faktoring Alacakları38.087 38.087 28.940 28.940Takipteki Alacaklar8 59.635 59.635 53.738 53.738Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-56.176 -56.176 -50.066 -50.066ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 21.331 21.331 20.381 20.381MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 1.059 1.059 804 804YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 29.554 29.554 27.505 27.505DİĞER AKTİFLER14 47.566 642 48.208 38.340 361 38.701ARA TOPLAM1.688.544 642 1.689.186 1.612.558 361 1.612.919SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.688.544 642 1.689.186 1.612.558 361 1.612.919YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER15 1.289.816 1.289.816 1.271.419 1.271.419FAKTORİNG BORÇLARI17 3.764 3.764 3.488 3.488TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 5.027 5.027 4.424 4.424İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 84.680 84.680 31.633 31.633GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR20 5.474 5.474 5.101 5.101Yeniden Yapılanma KarşılığıÇalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.474 5.474 5.101 5.101CARİ VERGİ BORCU7.267 7.267 7.966 7.966ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 19.933 902 20.835 24.077 3 24.080ARA TOPLAM1.415.961 902 1.416.863 1.348.108 3 1.348.111SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR22 272.323 272.323 264.808 264.808Ödenmiş Sermaye22 133.500 133.500 133.500 133.500Sermaye Yedekleri50.230 50.230 50.230 50.230Hisse Senedi İhraç Primleri43.129 43.129 43.129 43.129Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri7.101 7.101 7.101 7.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.296 -1.296 -1.296 -1.296Kar Yedekleri23 4.747 4.747 4.747 4.747Yasal Yedekler4.747 4.747 4.747 4.747Statü YedekleriKar veya Zarar85.142 85.142 77.627 77.627Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı24 77.627 77.627 55.626 55.626Dönem Net Kâr veya Zararı7.515 7.515 22.001 22.001YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.688.284 902 1.689.186 1.612.916 3 1.612.919Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1 1 1 1RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ7 296.026 2.064 298.090 264.908 1.829 266.737TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR7 33.898.792 9.035 33.907.827 31.658.564 8.122 31.666.686VERİLEN TEMİNATLAR26 64.919 64.919 64.900 64.900TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER1.658.272 66.789 1.725.061 1.602.078 45.743 1.647.821NAZIM HESAPLAR TOPLAMI35.918.010 77.888 35.995.898 33.590.451 55.694 33.646.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025851BIST