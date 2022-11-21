***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.11.2022 19:56
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2022 tarih ve 68/1656 sayılı toplantısında
- Başvurumuz tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabına eklenmesi yönündeki Şirketimiz talebinin olumlu karşılanması suretiyle, yurt içinde ihraç edilmek üzere başvuru tarihi itibarıyla hesaplanan ihraç limiti tutarı olan 274.250.000 TL dikkate alınarak Şirketimize 270.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 270.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,
- 230.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin Şirketimize teslim edilmesine, 40.000.000 TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından 230.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081497
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1643
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0427
18:051.039,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,90
|Açılış
|: 1.039,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.037,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6212
|18,6255
|% 0,09
|
|Euro
|19,0570
|19,0707
|% -0,85
|
|Sterlin
|21,8871
|21,9968
|% -0,72
|
|Frank
|19,3354
|19,4519
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-12,51
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.961
|7.061
|-70,00
|
|Yarım
|3.386
|3.452
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.725
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|-1,90
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de