***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/69 sayılı kararış olan 90.450.000 TL tutarlı ihraç tavanını içeren ihraç belgesi araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki açıklamamız ekinde yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114900BIST