***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/69 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından 17.02.2023 ve 21.02.2023 tarihlerinde itfası tamamlanan borçlanma araçlarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan 68.000.000 TL tutarlı ihraç tavanını içeren ihraç belgesi araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122807BIST