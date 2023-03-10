***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
10.03.2023 18:07
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/69 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından 17.02.2023 ve 21.02.2023 tarihlerinde itfası tamamlanan borçlanma araçlarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan 68.000.000 TL tutarlı ihraç tavanını içeren ihraç belgesi araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122807
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1720
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,3046
En Düşük
19,8223
18:051.135,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 19,93
|Açılış
|: 1.135,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.138,43
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9486
|18,9751
|% 0,12
|
|Euro
|20,2275
|20,2377
|% 0,83
|
|Sterlin
|22,7919
|22,9062
|% 1,16
|
|Frank
|20,5267
|20,6504
|% 1,54
|
|Riyal
|5,0363
|5,0616
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|31,40
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|17,83
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.665
|7.738
|108,00
|
|Yarım
|3.745
|3.787
|53,00
|
|Çeyrek
|1.872
|1.893
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|0,25
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem