***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavan OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.10.2021İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.11.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.11.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz, 04.10.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve 59/1637 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977759BIST