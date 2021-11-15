***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.11.2021 16:05
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavan Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.11.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 04.10.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve 59/1637 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977759
BIST
16:541.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 64,52
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:5410,0254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0258
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:5411,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0240
|Açılış
|: 11,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:54600,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,88
|Açılış
|: 600,96
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:52
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.333.933
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|728.607.677
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|170.273.876
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|919.259.282
|% 9,91
|
|ADESE
|1,10
|650.830.930
|% -9,84
|
|PENTA
|177,60
|28.851.337
|% -9,06
|
|BASGZ
|14,38
|721.350.382
|% -7,64
|
|VAKFN
|5,92
|139.809.995
|% -7,21
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,69
|3.128.895.974
|% -0,73
|
|PETKM
|7,89
|1.711.531.060
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,73
|1.272.661.826
|% 2,93
|
|SISE
|9,95
|1.239.407.292
|% 4,08
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.333.933
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|650.830.930
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|794.992.404
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|554.711.448
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|942.798.669
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|500.338.190
|% 4,85
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0175
|10,0235
|% 0,24
|
|Euro
|11,4690
|11,4765
|% 0,21
|
|Sterlin
|13,4134
|13,4807
|% 0,24
|
|Frank
|10,8397
|10,9050
|% 0,20
|
|Riyal
|2,6627
|2,6761
|% 0,17
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-2,38
|
|Altın Gr.
|601
|601
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.971
|4.031
|9,00
|
|Tam
|3.951
|4.051
|8,90
|
|Yarım
|1.910
|1.959
|4,31
|
|Çeyrek
|958
|980
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|-0,92
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 02 artarak (% 4.44 ) 1, 859
-
17:03XU100
Endeks 1, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 29, 090.00 milyon TL de
-
17:02GRNYO
Yüzde 7.00 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 951, 018 adet işlem
-
17:00KCHOL
Yüzde 8.34 oranında artışla 28.58 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 126, 080 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 1, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 91 üstünde . İşlem hacmi 28, 912.00 milyon TL de