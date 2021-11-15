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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.11.2021 16:05
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavan Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 04.10.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve 59/1637 sayılı kararı ile onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977759


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Tam 3.951 4.051 8,90  
Yarım 1.910 1.959 4,31  
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