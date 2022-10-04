***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.10.2022 18:15
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.10.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.10.2022 tarih ve 2022/33 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 04.10.2022 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067101
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
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18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,3559
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5903
En Düşük
18,1735
18:051.030,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 16,59
|Açılış
|: 1.030,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.033,27
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5675
|18,5762
|% 0,14
|
|Euro
|18,5317
|18,5685
|% 1,87
|
|Sterlin
|21,2436
|21,3502
|% 1,46
|
|Frank
|18,8955
|19,0093
|% 1,49
|
|Riyal
|4,9253
|4,9500
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|25,17
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,58
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.867
|6.969
|96,00
|
|Yarım
|3.346
|3.405
|48,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.703
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,22
|
|B. Petrol
|91,51
|91,51
|2,65
|