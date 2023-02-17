***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 248.500.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.01.2024Ek AçıklamalarSPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/69 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından 26.01.2023 ve 09.02.2023 tarihlerinde itfası tamamlanan borçlanma araçlarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan 90.450.000 TL tutarlı ihraç tavanını içeren ihraç belgesi araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfEK: 3 Ek İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114898BIST