Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.02.2023 18:23
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 248.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.01.2024

Ek Açıklamalar
SPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/69 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından 26.01.2023 ve 09.02.2023 tarihlerinde itfası tamamlanan borçlanma araçlarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan 90.450.000 TL tutarlı ihraç tavanını içeren ihraç belgesi araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Ek İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114898


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.027
Değişim :  0,36% |  18,25
Açılış :  4.938  
Önceki Kapanış :  5.009  
En Yüksek
5.082 En Düşük
4.897
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 21,78 32.526.900 % 10,00  
MRSHL 566,50 41.966.520 % 10,00  
CMBTN 674,30 62.329.727 % 10,00  
KONYA 3.945,50 256.046.303 % 10,00  
CIMSA 131,00 1.038.132.161 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8617 18,8648 % 0,09  
Euro 20,1148 20,1187 % -0,15  
Sterlin 22,5800 22,6932 % 0,22  
Frank 20,2635 20,3855 % -0,07  
Riyal 5,0161 5,0413 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.835 -1,17  
Altın Gr. 1.116 1.116 3,28  
Cumhuriyet 7.518 7.631 -4,00  
Tam 7.593 7.659 3,00  
Yarım 3.710 3.748 2,00  
Çeyrek 1.855 1.874 1,00  
Gümüş.Ons 21,55 21,58 -0,03  
Gümüş Gr. 13,13 13,14 0,05  
B. Petrol 82,73 82,73 -2,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru