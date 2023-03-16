***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.03.2023 20:55
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.02.2023 tarih ve 2023/6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 16.03.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125724
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,0069
En Düşük
18,9692
18:0520,1667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1874
En Düşük
20,0865
18:051.172,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.172,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.173,03
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9995
|19,0069
|% 0,09
|
|Euro
|20,1524
|20,1667
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,9187
|23,0336
|% -0,11
|
|Frank
|20,3595
|20,4822
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0414
|5,0667
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.172
|1.172
|1,02
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.877
|7.989
|24,00
|
|Yarım
|3.862
|3.909
|11,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.954
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
-
17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem