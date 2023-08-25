***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavan OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından mevcut ihraç limitimiz dikkate alınarak 340.500.000 TL ihraç tavanı verilmesine karar verilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 26.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 340.500.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.08.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin, yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla sefer gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurulca onaylanması talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1004 sayılı toplantısında Şirketimizin, ihraç limitinin 340.500.000 TL olduğu dikkate alınarak, Şirketimize 340.500.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 340.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 340.500.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189775BIST