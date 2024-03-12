***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.03.2024 09:33
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavan Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.03.2025
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/354 sayılı toplantısında Şirketimize 400.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 400.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 400.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257808
BIST