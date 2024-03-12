***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavan OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.03.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.03.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin, yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/354 sayılı toplantısında Şirketimize 400.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 400.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 400.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257808BIST