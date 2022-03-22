***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2022 22:20
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.03.2022 tarihli toplantısında
- Kendi isteğiyle 22.03.2022 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasını talep eden Sayın Berna Betül Öztürk'ün istifasının kabulüne, Sayın Berna Betül Öztürk'ün Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevinin ise devamına
- Sayın Berna Betül Öztürk'ten boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, üyenin kalan görev süresi için, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi yer alan Sayın Cengiz Doğru'nun, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına
- İşbu karara ilişkin olarak Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurulması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirim yapılması ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması gibi ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerekli işlem ve bildirimlerin yapılması amacıyla Şirket Yönetiminin görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012152
BIST
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|ENSRI
|15,40
|1.842.302
|% 10,00
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|KONKA
|12,21
|110.845.346
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.463.524
|% 9,97
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|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|821.199.923
|% 9,96
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|AYEN
|11,89
|105.207.206
|% -9,99
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|PKENT
|286,80
|181.283.901
|% -9,98
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|METRO
|1,12
|189.198.486
|% -9,68
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|SANEL
|6,99
|10.019.589
|% -7,91
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|MIPAZ
|6,19
|20.874.637
|% -6,64
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|THYAO
|28,52
|3.816.851.646
|% 2,15
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|EREGL
|33,80
|3.741.109.980
|% 6,19
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|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
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|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
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|SISE
|14,35
|1.196.276.210
|% 1,77
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|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
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|ODAS
|1,65
|297.891.473
|% 1,85
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|YKBNK
|4,10
|727.415.084
|% 2,50
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|DOHOL
|3,64
|623.535.898
|% 1,39
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|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8185
|14,8201
|% -0,04
|
|Euro
|16,3471
|16,3667
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,5934
|19,6917
|% 0,64
|
|Frank
|15,8264
|15,9217
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9390
|3,9588
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-14,04
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|Altın Gr.
|916
|916
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|-0,42
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|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,20
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|B. Petrol
|115
|115
|-0,28
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Seans Raporu
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Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
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17:58BEYAZ
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17:53OLMK
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