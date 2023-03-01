Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.03.2023 15:45
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Cengiz Doğru, özel bir bankada Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevine seçilmesi nedeniyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 24'üncü maddesi ile Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 1-g fıkrası hükümlerine uyum sağlayabilmesini teminen 01.03.2023 tarihi itibarı ile görevinden istifasını talep etmiştir.
Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun 01.03.2023 tarihli toplantısında
- Kendi isteğiyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden  istifasını talep eden Sayın Cengiz Doğru'nun istifasının kabulüne,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine ilgili mevzuat  hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan  ve ekte bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi yer alan Sayın Ayşe Botan Berker'in, Sayın Cengiz Doğru'dan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu  üyeliğine, ayrılan üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve Türk  Ticaret Kanununun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul  toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu  üyesi sıfatıyla atanmasına,
- Sayın Cengiz Doğru'nun yürütmekte olduğu Riskin Erken  Saptanması Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve  Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine Sayın Cengiz Doğru'nun yerine  bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sayın Ayşe Botan Berker'in atanmasına,
- İşbu karara ilişkin olarak Ticaret Sicili Müdürlüğüne  başvurulması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirim  yapılması ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması gibi ilgili  düzenlemeler çerçevesinde gerekli işlem ve bildirimlerin yapılması  amacıyla Şirket Yönetiminin görevlendirilmesine karar verilmiştir. 
        
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118280


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.212
Değişim :  -0,93% |  -49,03
Açılış :  5.245  
Önceki Kapanış :  5.261  
En Yüksek
5.298 En Düşük
5.054
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SILVR 16,28 137.784.218 % 10,00  
RAYSG 21,56 14.512.661 % 10,00  
EUKYO 4,40 8.284.392 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8926 18,8990 % 0,04  
Euro 20,0855 20,0975 % 0,35  
Sterlin 22,6843 22,7981 % 0,77  
Frank 20,1032 20,2243 % 0,63  
Riyal 5,0194 5,0446 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 18,27  
Altın Gr. 1.127 1.127 11,59  
Cumhuriyet 7.582 7.697 45,00  
Tam 7.655 7.722 79,00  
Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,24 0,30  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 0,19  
B. Petrol 85,83 85,83 1,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru