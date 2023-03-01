***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Cengiz Doğru, özel bir bankada Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevine seçilmesi nedeniyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 24'üncü maddesi ile Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 1-g fıkrası hükümlerine uyum sağlayabilmesini teminen 01.03.2023 tarihi itibarı ile görevinden istifasını talep etmiştir.Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun 01.03.2023 tarihli toplantısında- Kendi isteğiyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasını talep eden Sayın Cengiz Doğru'nun istifasının kabulüne,- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi yer alan Sayın Ayşe Botan Berker'in, Sayın Cengiz Doğru'dan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, ayrılan üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanmasına,- Sayın Cengiz Doğru'nun yürütmekte olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine Sayın Cengiz Doğru'nun yerine bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sayın Ayşe Botan Berker'in atanmasına,- İşbu karara ilişkin olarak Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurulması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirim yapılması ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması gibi ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerekli işlem ve bildirimlerin yapılması amacıyla Şirket Yönetiminin görevlendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118280BIST