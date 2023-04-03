***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11'inci maddesi gereğince Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Pelin Üstün görevinden ayrılmıştır.Şirketimizin 03.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 03.04.2023 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına ve Burcu Daylar'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Telefon: 0 212 346 11 11E-Posta Adresi: yatirimciiliskileri@ulusalfaktoring.comKamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131281BIST