***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2023 18:24
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak "Yönetici Sorumluluk Sigortası" 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148226
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 75,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 75,3000
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19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 13,5000
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|Önceki Kapanış
|: 9,8700
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En Düşük
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|Açılış
|: 16,09
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|Önceki Kapanış
|: 16,12
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16,19
En Düşük
16,01
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5026
|19,5071
|% -0,03
|
|Euro
|21,5023
|21,5076
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,5783
|24,7016
|% 0,01
|
|Frank
|21,8645
|21,9962
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1854
|5,2114
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.028
|10,28
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,87
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.542
|4.627
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.300
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,08
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,83
|76,83
|1,53
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