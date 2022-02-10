***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.02.2022 17:08
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK42225 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 68
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 24,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,46
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFULFK42225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.000.000
İhraç Fiyatı 0,9572
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK42225 ISIN Kodlu İskontolu Bono 10.02.2022 Tarihinde Gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000874
BIST
18:052.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,18
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
18:0513,4665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0746
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,4626
18:0515,4714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0100
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5443
En Düşük
15,4233
18:05795,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -2,93
|Açılış
|: 795,19
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
801,20
En Düşük
793,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|594,40
|6.537.806
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.453.132
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|6.000.296
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|43.389.679
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|23.294.429
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.888.116
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|957.346
|% -8,97
|
|SANEL
|11,16
|6.602.747
|% -8,52
|
|ARDYZ
|6,57
|565.382.603
|% -6,41
|
|YONGA
|24,86
|370.190
|% -6,26
|
|THYAO
|29,80
|3.548.566.446
|% -0,13
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|EREGL
|29,46
|1.842.640.865
|% -0,47
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,76
|342.406.679
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,33
|402.895.503
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4642
|13,4665
|% -0,55
|
|Euro
|15,4485
|15,4714
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,2721
|18,3637
|% -0,01
|
|Frank
|14,5153
|14,6027
|% -0,53
|
|Riyal
|3,5796
|3,5976
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|2,78
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,18
|10,19
|0,04
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
-
17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, POLTK, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD