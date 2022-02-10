Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.02.2022 17:08
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçere


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK42225 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 68
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 24,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,46
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFULFK42225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.000.000
İhraç Fiyatı 0,9572
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK42225 ISIN Kodlu İskontolu Bono 10.02.2022 Tarihinde Gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000874


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.039
Değişim :  -0,20% |  -4,18
Açılış :  2.048  
Önceki Kapanış :  2.043  
En Yüksek
2.055 En Düşük
2.030
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 594,40 6.537.806 % 9,99  
POLTK 525,10 43.453.132 % 9,99  
DESA 11,79 6.000.296 % 9,98  
KLKIM 18,18 43.389.679 % 9,98  
PKART 17,67 23.294.429 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4642 13,4665 % -0,55  
Euro 15,4485 15,4714 % -0,06  
Sterlin 18,2721 18,3637 % -0,01  
Frank 14,5153 14,6027 % -0,53  
Riyal 3,5796 3,5976 % -0,52  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.836 2,78  
Altın Gr. 795 795 -2,78  
Cumhuriyet 5.289 5.369 -15,00  
Tam 5.263 5.397 -15,45  
Yarım 2.544 2.611 -7,47  
Çeyrek 1.276 1.305 -3,74  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 0,18  
Gümüş Gr. 10,18 10,19 0,04  
B. Petrol 91,86 91,86 0,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru