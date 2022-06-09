***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2022 10:59
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK62215 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFULFK62215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,94464
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.06.2022
Kayıt Tarihi 08.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A+ (Uzun Vadeli), J1 (Kısa Vadeli) 22.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK62215 ISIN Kodlu İskontolu Bono 09.06.2022 Tarihinde Ödemesi 20.000.000.TL Olarak Gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036352
BIST