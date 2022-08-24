***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK82213 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme bulunmamaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 11.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.08.2022Vade (Gün Sayısı) 76Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,47Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFK82213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.11.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 09.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,94818Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.08.2022Kayıt Tarihi 23.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A+ (Uzun Vadeli), J1 (Kısa Vadeli) 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK82213 ISIN Kodlu İskontolu Bono 24.08.2022 Tarihinde Ödemesi 15.000.000.TL Olarak Gerçekleşmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057953BIST