***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK12319 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 318.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 42.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 42.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.01.2023Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,11Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFK12319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 05.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000İhraç Fiyatı 0,93366Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.01.2023Kayıt Tarihi 03.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 42.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A+ (Uzun Vadeli), J1 (Kısa Vadeli) 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK12319 ISIN Kodlu İskontolu Bono 05.10.2022 Tarihinde Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067528BIST