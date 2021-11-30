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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.11.2021 16:46
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Bulunmamaktadır.


Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Berna Betül ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı 23.01.2014 0212 346 11 11 b.ozturk@ulusalfaktoring.com
Cafer GEDİK Grup Müdürü 23.01.2014 0212 346 11 11 cgedik@ulusalfaktoring.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket'in başlıca amacı yurt içi ve yurt dışı her türlü faktoring hizmetlerini sunmak, bu amaç doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı ticari işlemler veya ithalat veya ihracat işlemleri ile ilgili olarak işletmelerin her türlü mal ve hizmet satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak faturalı alacaklarını temellük etmek, bu alacakları başkalarına temlik etmek, bu alacakların tahsillerini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunmaktır.


Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 200000000 TRY Yurtiçi 11.11.2021 11.11.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 53010000
B 5000000
C 75490000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KURT KORKUT JOLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.75 Bağımsız Üye Değil
İZAK KOENKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 18.53 Bağımsız Üye Değil
JHON LEONE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi b Bağımsız Üye Değil
KEVIN NORD CLOWE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye Değil
ERDAL HENRİ FRAYMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 4.42 Bağımsız Üye Değil
SERKAN ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
BERNA BETÜL ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
AYŞE ERGÜN ERKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İzak KOENKA Genel Müdür
Berna Betül Öztürk Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd.
Nilgün Özlem ABALI Uyum ve İç Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yrd.
Ayşe ERGÜN Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd.
SERKAN ÖZER Krediler ve İstihbarattan Sorumlu Genel Müdür Yrd.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980273


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Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 23,26 23,29 0,42  
Gümüş Gr. 9,76 9,78 0,35  
B. Petrol 70,66 70,66 -2,56  
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