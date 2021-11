***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Bulunmamaktadır.Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBerna Betül ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı 23.01.2014 0212 346 11 11 b.ozturk@ulusalfaktoring.comCafer GEDİK Grup Müdürü 23.01.2014 0212 346 11 11 cgedik@ulusalfaktoring.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket'in başlıca amacı yurt içi ve yurt dışı her türlü faktoring hizmetlerini sunmak, bu amaç doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı ticari işlemler veya ithalat veya ihracat işlemleri ile ilgili olarak işletmelerin her türlü mal ve hizmet satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak faturalı alacaklarını temellük etmek, bu alacakları başkalarına temlik etmek, bu alacakların tahsillerini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunmaktır.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil/Bono 200000000 TRY Yurtiçi 11.11.2021 11.11.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 53010000B 5000000C 75490000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKURT KORKUT JOLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.75 Bağımsız Üye DeğilİZAK KOENKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 18.53 Bağımsız Üye DeğilJHON LEONE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi b Bağımsız Üye DeğilKEVIN NORD CLOWE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye DeğilERDAL HENRİ FRAYMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 4.42 Bağımsız Üye DeğilSERKAN ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilBERNA BETÜL ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilAYŞE ERGÜN ERKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevlerİzak KOENKA Genel MüdürBerna Betül Öztürk Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd.Nilgün Özlem ABALI Uyum ve İç Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yrd.Ayşe ERGÜN Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd.SERKAN ÖZER Krediler ve İstihbarattan Sorumlu Genel Müdür Yrd.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980273BIST