***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCafer GEDİK Grup Müdürü 23.01.2014 0212 346 11 11 cgedik@ulusalfaktoring.comPelin ÜSTÜN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 22.03.2022 0 212 346 11 11 pustun@ulusalfaktoring.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207614 - 303139 - 701853Selin İĞNEBEKÇİLİ Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 22.03.2022 0 212 346 11 11 signebekcili@ulusalfaktoring.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKURT KORKUT JOLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 16.75 A Bağımsız Üye Değil HayırİZAK KOENKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 18.53 A Bağımsız Üye Değil HayırJOHN LEONE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet B Bağımsız Üye Değil HayırKEVIN NORD CLOWE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet B Bağımsız Üye Değil HayırERDAL HENRİ FRAYMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet 4.42 Bağımsız Üye Değil HayırAYŞE ERGÜN ERKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil HayırDİLEK DUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırCENGİZ DOĞRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014234BIST