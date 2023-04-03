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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.04.2023 18:20
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cafer GEDİK Grup Müdürü 23.01.2014 0212 346 11 11 cgedik@ulusalfaktoring.com
Ebgü Senem DEMİRKAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 03.04.2023 0 212 346 11 11 yatirimciiliskileri@ulusalfaktoring.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202215 - 700041
Burcu DAYLAR Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 03.04.2023 0 212 346 11 11 yatirimciiliskileri@ulusalfaktoring.com
Selin İĞNEBEKÇİLİ Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 22.03.2022 0 212 346 11 11 yatirimciiliskileri@ulusalfaktoring.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131283


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EKSUN 95,15 1.739.098.145 % 10,00  
RAYSG 23,10 30.750.092 % 10,00  
ATSYH 93,50 7.394.074 % 10,00  
OYAYO 11,67 29.065.840 % 9,99  
BRKO 4,63 2.919.989 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,1962 19,2013 % 0,14  
Euro 20,9145 20,9341 % 0,69  
Sterlin 23,7244 23,8434 % 0,62  
Frank 20,9439 21,0701 % 0,37  
Riyal 5,1040 5,1296 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.990 19,93  
Altın Gr. 1.227 1.227 12,57  
Cumhuriyet 8.256 8.380 50,00  
Tam 8.307 8.410 92,00  
Yarım 4.072 4.115 45,00  
Çeyrek 2.036 2.058 23,00  
Gümüş.Ons 24,03 24,05 -0,06  
Gümüş Gr. 14,80 14,82 -0,05  
B. Petrol 84,69 84,69 4,80  
Seans Raporu 18:05
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