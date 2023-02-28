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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

28.02.2023 19:09
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ekte yer almaktadır. 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117866


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Altın Gr. 1.109 1.109 5,86  
Cumhuriyet 7.438 7.550 -29,00  
Tam 7.519 7.595 22,00  
Yarım 3.673 3.717 11,00  
Çeyrek 1.837 1.858 5,00  
Gümüş.Ons 20,90 20,93 0,33  
Gümüş Gr. 12,64 12,66 0,15  
B. Petrol 83,72 83,72 1,68  
Seans Raporu 18:05
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