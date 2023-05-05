***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Şirket'in esas sözleşmesinin "Kurumsal Yönetim" başlıklı 18. maddesi uyarınca kurulmuş olan Denetim Komitesi'nin iki (2) kişiden, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş (5) kişiden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç (3) kişiden oluşmasına ve her bir komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:a) Kurumsal Yönetim KomitesiDilek Duman (Başkan)Nilgün Özlem Abalı (Üye)Erdal Henri Frayman (Üye)Ebgü Senem Demirkan (Üye)Seda Özen Uçkaç (Üye)b) Riskin Erken Saptanması KomitesiAyşe Botan Berker (Başkan)Nilgün Özlem Abalı (Üye)Serkan Özer (Üye)c) Denetimden Sorumlu KomiteAyşe Botan Berker (Başkan)Dilek Duman (Üye)karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147510BIST