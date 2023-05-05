***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.05.2023 18:11
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Şirket'in esas sözleşmesinin "Kurumsal Yönetim" başlıklı 18. maddesi uyarınca kurulmuş olan Denetim Komitesi'nin iki (2) kişiden, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş (5) kişiden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç (3) kişiden oluşmasına ve her bir komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:
a) Kurumsal Yönetim Komitesi
Dilek Duman (Başkan)
Nilgün Özlem Abalı (Üye)
Erdal Henri Frayman (Üye)
Ebgü Senem Demirkan (Üye)
Seda Özen Uçkaç (Üye)
b) Riskin Erken Saptanması Komitesi
Ayşe Botan Berker (Başkan)
Nilgün Özlem Abalı (Üye)
Serkan Özer (Üye)
c) Denetimden Sorumlu Komite
Ayşe Botan Berker (Başkan)
Dilek Duman (Üye)
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147510
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|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
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|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
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|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
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|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
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|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
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|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
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|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
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|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
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|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
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|EUPWR
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|ASTOR
|44,52
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|THYAO
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|EUPWR
|70,00
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|% -9,97
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|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
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|EREGL
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|EKGYO
|5,28
|883.557.233
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|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
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|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
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|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
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|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
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|Dolar
|19,4996
|19,5066
|% 0,19
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|Euro
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|21,4345
|% -0,13
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|Sterlin
|24,5866
|24,7100
|% 0,64
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|Frank
|21,8100
|21,9413
|% -0,47
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|Riyal
|5,1851
|5,2111
|% 0,08
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|Alış
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|Altın Ons
|2.018
|2.018
|-31,96
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|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-20,97
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
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|Yarım
|4.528
|4.646
|17,00
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|Çeyrek
|2.243
|2.316
|8,00
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|Gümüş.Ons
|25,65
|25,69
|-0,37
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|Gümüş Gr.
|16,07
|16,08
|-0,25
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|B. Petrol
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|75,34
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