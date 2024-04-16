***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.04.2024 18:37
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Şirket'in esas sözleşmesinin "Kurumsal Yönetim" başlıklı 18. maddesi uyarınca kurulmuş olan Denetim Komitesi'nin iki (2) kişiden, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş (5) kişiden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç (3) kişiden oluşmasına ve her bir komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:
a) Kurumsal Yönetim Komitesi
Dilek Duman (Başkan)
Mert Yazıcıoğlu (Üye)
Erdal Henri Frayman (Üye)
Ebgü Senem Demirkan (Üye)
Seda Özen Uçkaç (Üye)
b) Riskin Erken Saptanması Komitesi
Ayşe Botan Berker (Başkan)
Mert Yazıcıoğlu (Üye)
Serkan Özer (Üye)
c) Denetimden Sorumlu Komite
Ayşe Botan Berker (Başkan)
Dilek Duman (Üye)
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273096
BIST