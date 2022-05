ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Hasan YÜCEER 4613 TRY 23,07Hakverdi YARADILMIŞ 4613 TRY 23,07Şükrü ŞENALP 4613 TRY 23,07Ömer Necdet AYDEMİR 4613 TRY 23,07Mustafa SEZEN 1540 TRY 7,70Durmuş YILDIRAN 2 TRY 0,01Sefa BATIBAY 2 TRY 0,01Ulaş Taylan AYDEMİR 2 TRY 0,01Bayram TURANÇİFTÇİ 2 TRY 0,01TOPLAM 20000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031427BIST