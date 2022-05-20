ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.05.2022 13:40
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hasan YÜCEER 4613 TRY 23,07
Hakverdi YARADILMIŞ 4613 TRY 23,07
Şükrü ŞENALP 4613 TRY 23,07
Ömer Necdet AYDEMİR 4613 TRY 23,07
Mustafa SEZEN 1540 TRY 7,70
Durmuş YILDIRAN 2 TRY 0,01
Sefa BATIBAY 2 TRY 0,01
Ulaş Taylan AYDEMİR 2 TRY 0,01
Bayram TURANÇİFTÇİ 2 TRY 0,01
TOPLAM 20000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031427
BIST
13:442.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,35
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
13:4415,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0530
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
13:4416,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7772
13:44947,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,83
|Açılış
|: 947,34
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler13:44
|IMASM
|46,90
|19.647.510
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.282.695
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|7.218.155
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,46
|4.248.725
|% 8,85
|
|ROYAL
|3,31
|463.388
|% 7,47
|
|PAMEL
|98,20
|5.402.024
|% -7,18
|
|MNDRS
|3,07
|20.152.666
|% -6,97
|
|ULUSE
|179,00
|43.730.029
|% -6,77
|
|MRGYO
|1,31
|12.551.246
|% -6,43
|
|OZRDN
|10,09
|2.848.432
|% -5,17
|
|GARAN
|16,09
|2.110.018.743
|% 2,81
|
|THYAO
|42,52
|1.223.810.561
|% 0,28
|
|AKBNK
|8,12
|1.068.884.152
|% 0,12
|
|YKBNK
|4,38
|986.823.371
|% -0,23
|
|SISE
|19,65
|851.800.845
|% -1,31
|
|YKBNK
|4,38
|986.823.371
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,65
|443.664.057
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,20
|196.932.785
|% 2,56
|
|AKBNK
|8,12
|1.068.884.152
|% 0,12
|
|GARAN
|16,09
|2.110.018.743
|% 2,81
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8855
|15,8949
|% 0,33
|
|Euro
|16,8229
|16,8484
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,8813
|19,9810
|% 0,70
|
|Frank
|16,3884
|16,4871
|% 0,82
|
|Riyal
|4,2459
|4,2672
|% 0,61
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|2,64
|
|Altın Gr.
|947
|947
|6,93
|
|Cumhuriyet
|6.299
|6.394
|45,00
|
|Tam
|6.273
|6.431
|29,71
|
|Yarım
|3.032
|3.111
|14,37
|
|Çeyrek
|1.521
|1.556
|7,18
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,48
|