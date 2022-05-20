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ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.05.2022 13:40
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hasan YÜCEER 4613 TRY 23,07
Hakverdi YARADILMIŞ 4613 TRY 23,07
Şükrü ŞENALP 4613 TRY 23,07
Ömer Necdet AYDEMİR 4613 TRY 23,07
Mustafa SEZEN 1540 TRY 7,70
Durmuş YILDIRAN 2 TRY 0,01
Sefa BATIBAY 2 TRY 0,01
Ulaş Taylan AYDEMİR 2 TRY 0,01
Bayram TURANÇİFTÇİ 2 TRY 0,01
TOPLAM 20000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031427


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BIST En Aktif Hisseler13:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 46,90 19.647.510 % 9,99  
DAGHL 23,68 1.282.695 % 9,94  
LIDFA 6,69 7.218.155 % 9,85  
GRNYO 2,46 4.248.725 % 8,85  
ROYAL 3,31 463.388 % 7,47  
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13:44 Alış Satış %  
Dolar 15,8855 15,8949 % 0,33  
Euro 16,8229 16,8484 % 0,07  
Sterlin 19,8813 19,9810 % 0,70  
Frank 16,3884 16,4871 % 0,82  
Riyal 4,2459 4,2672 % 0,61  
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13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 2,64  
Altın Gr. 947 947 6,93  
Cumhuriyet 6.299 6.394 45,00  
Tam 6.273 6.431 29,71  
Yarım 3.032 3.111 14,37  
Çeyrek 1.521 1.556 7,18  
Gümüş.Ons 21,99 22,02 0,08  
Gümüş Gr. 11,29 11,31 0,11  
B. Petrol 113 113 0,48  
Seans Raporu 13:44
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