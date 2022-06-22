***ULUSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.06.2022 18:27
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULUSE.E paylarında 23/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/07/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038774
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0335
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1084
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.024,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.024,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3506
|17,3717
|% 0,19
|
|Euro
|18,3254
|18,3754
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,2238
|21,3303
|% 0,03
|
|Frank
|17,9573
|18,0655
|% 0,52
|
|Riyal
|4,6077
|4,6308
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.803
|6.914
|27,00
|
|Yarım
|3.340
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO