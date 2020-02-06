***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 15:25
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817380
BIST
15:38123.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.165,08
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
15:385,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
15:386,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
15:38301,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,85
|Açılış
|: 301,34
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|29,00
|3.228.397
|% 12,49
|
|GYHOL
|29,72
|14.010.571
|% 11,31
|
|VESTL
|16,45
|312.161.331
|% 11,30
|
|ARSAN
|5,04
|19.475.181
|% 10,77
|
|ULUSE
|37,64
|5.809.063
|% 9,99
|
|DOKTA
|64,05
|4.001.460
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|BURVA
|15,00
|164.691
|% -6,25
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,89
|1.471.453.528
|% 1,92
|
|ODAS
|2,27
|613.140.571
|% 2,25
|
|SASA
|9,40
|581.300.849
|% -0,63
|
|SISE
|5,64
|521.261.033
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,15
|416.982.526
|% 5,00
|
|ODAS
|2,27
|613.140.571
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,25
|236.188.515
|% 2,46
|
|TEKTU
|1,75
|243.003.585
|% 3,55
|
|YKBNK
|3,15
|416.982.526
|% 5,00
|
|KRDMD
|2,97
|397.302.269
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7437
|7,7825
|% -0,03
|
|Frank
|6,1206
|6,1575
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|8,21
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,74
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|10,44
|
|Yarım
|960
|985
|5,05
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,52
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,54
|55,54
|0,26
|