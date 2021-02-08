***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 10:23
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908089
BIST
11:401.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:407,0789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0836
En Düşük
7,0275
11:408,5172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5232
En Düşük
8,4633
11:40411,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,53
|Açılış
|: 411,48
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:40
|YKGYO
|5,94
|10.458.317
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|15.292.596
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|TGSAS
|37,98
|13.360.027
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.508.231
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,86
|122.473.283
|% -7,20
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,90
|996.604.160
|% 3,53
|
|ODAS
|4,28
|513.209.831
|% 3,63
|
|DOHOL
|4,03
|509.011.708
|% 0,25
|
|GARAN
|9,77
|448.628.205
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,09
|363.097.220
|% 2,16
|
|DOHOL
|4,03
|509.011.708
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,49
|304.409.293
|% 1,63
|
|ODAS
|4,28
|513.209.831
|% 3,63
|
|GSDHO
|2,75
|230.907.973
|% 3,00
|
|IHLGM
|1,42
|108.809.472
|% 0,00
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0753
|7,0789
|% 0,32
|
|Euro
|8,5120
|8,5172
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6612
|9,7096
|% -0,04
|
|Frank
|7,8141
|7,8611
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8772
|1,8866
|% 0,09
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,59
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,94
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,04
|
|B. Petrol
|60,16
|60,16
|0,60
|
Seans Raporu
11:40
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-
11:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 26 artarak (% 0.47 ) 1, 347
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11:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, ALMAD, HATEK, DITAS, TACTR, COSMO, TGSAS, YKGYO, RODRG, KRTEK
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11:54
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11:54
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11:54ATSYH
Yüzde 5.57 oranında artışla 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 666 adet işlem