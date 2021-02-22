***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 10:18
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911309
BIST
11:351.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
11:357,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
11:358,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
11:35405,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,01
|Açılış
|: 405,03
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,12
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:33
|LINK
|42,70
|25.896.786
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,63
|9.272.655
|% 9,98
|
|SAYAS
|17,52
|15.103.343
|% 9,98
|
|TMPOL
|23,16
|47.212.588
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|32,06
|135.191.505
|% -8,19
|
|SASA
|41,52
|1.371.346.453
|% -7,36
|
|THYAO
|12,51
|616.906.828
|% 1,71
|
|KOZAL
|144,80
|526.768.997
|% -0,07
|
|VAKBN
|4,68
|507.041.356
|% -2,50
|
|KARSN
|5,44
|484.010.585
|% 4,41
|
|VAKBN
|4,68
|507.041.356
|% -2,50
|
|CEMAS
|2,37
|215.585.136
|% 3,04
|
|KARSN
|5,44
|484.010.585
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,46
|207.353.642
|% 0,82
|
|IHLAS
|1,11
|73.928.726
|% -3,48
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0246
|7,0287
|% 0,68
|
|Euro
|8,5006
|8,5052
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,7986
|9,8477
|% 0,51
|
|Frank
|7,7590
|7,8058
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8674
|1,8768
|% 0,63
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|10,68
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,06
|
|B. Petrol
|62,61
|62,61
|0,47
|
Seans Raporu
11:33
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11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 38 kaybederek (% -0.15 ) 1, 620
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11:44XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 11, 231.00 milyon TL de
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11:43BRKSN
Yüzde 5.45 oranında artışla 14.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 796, 200 adet işlem
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11:42SAYAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.52 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 858 adet işlem
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11:41DGATE
Yüzde 5.03 oranında artışla 17.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 727, 310 adet işlem