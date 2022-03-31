***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2022 10:00
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014292
BIST
10:032.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 11,41
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.236
10:0314,6350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0181
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6725
En Düşük
14,5922
10:0316,3756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0215
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4149
En Düşük
16,3063
10:03908,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,71
|Açılış
|: 908,29
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler10:03
|ULUSE
|111,40
|11.253.313
|% 8,16
|
|CIMSA
|36,08
|1.405.398
|% 4,28
|
|AKFGY
|3,60
|3.095.867
|% 3,45
|
|ARENA
|14,00
|103.152
|% 2,94
|
|BOBET
|5,10
|216.594
|% 2,92
|
|SNKRN
|29,28
|1.274.586
|% -2,40
|
|KRONT
|37,82
|208.313
|% -1,92
|
|SODSN
|25,40
|8.103
|% -1,17
|
|KSTUR
|242,70
|10.436
|% -0,94
|
|JANTS
|64,20
|67.603
|% -0,93
|
|TTKOM
|10,12
|753.495.365
|% 1,81
|
|TUPRS
|206,40
|562.547.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|TOASO
|79,10
|432.421.139
|% 0,00
|
|TTRAK
|234,40
|113.178.677
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,12
|753.495.365
|% 1,81
|
|USAK
|1,44
|11.541.623
|% 0,00
|
|TURSG
|5,27
|33.099.389
|% 0,38
|
|TOASO
|79,10
|432.421.139
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6251
|14,6350
|% -0,12
|
|Euro
|16,3430
|16,3756
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,2067
|19,3030
|% 0,03
|
|Frank
|15,8130
|15,9083
|% -0,01
|
|Riyal
|3,8974
|3,9169
|% 0,04
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-3,95
|
|Altın Gr.
|908
|909
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,57
|
Seans Raporu
10:03
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