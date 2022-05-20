***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 10:23
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031387
BIST
12:122.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,08
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
12:1215,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1395
|Açılış
|: 15,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
12:1216,9391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1029
|Açılış
|: 16,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9391
En Düşük
16,7772
12:12948,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,67
|Açılış
|: 948,19
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:12
|IMASM
|46,90
|19.497.008
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.875.908
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|3.434.451
|% 9,73
|
|GENTS
|4,73
|33.757.298
|% 9,49
|
|SEYKM
|7,69
|36.601.339
|% 7,55
|
|PAMEL
|97,80
|4.604.246
|% -7,56
|
|PENTA
|341,00
|112.109.213
|% -6,32
|
|SMRTG
|21,68
|71.206.151
|% -6,23
|
|OZRDN
|10,00
|1.979.604
|% -6,02
|
|SANKO
|11,12
|7.377.731
|% -5,20
|
|GARAN
|16,25
|1.831.631.855
|% 3,83
|
|THYAO
|42,58
|1.053.058.088
|% 0,42
|
|AKBNK
|8,17
|907.070.099
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,42
|762.616.564
|% 0,68
|
|SISE
|19,85
|614.877.518
|% -0,30
|
|YKBNK
|4,42
|762.616.564
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,18
|139.127.845
|% 0,85
|
|GARAN
|16,25
|1.831.631.855
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,17
|907.070.099
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,65
|289.114.642
|% 1,15
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9788
|15,9814
|% 0,88
|
|Euro
|16,9208
|16,9391
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,8972
|19,9970
|% 0,78
|
|Frank
|16,3674
|16,4660
|% 0,69
|
|Riyal
|4,2480
|4,2693
|% 0,66
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|2,82
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,36
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,13
|